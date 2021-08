Mediaworld, sconti pazzi solo per oggi su smart TV 4K DVB-T2 LG, Samsung e Sony

Mediaworld non si ferma mai con le promozioni sui prodotti tech. Dopo il lancio dell’iniziativa OPPO Days con molte offerte interessanti su smartphone e altri prodotti del brand cinese, la catena di distribuzione aggiunge altri sconti pazzi su smart TV 4K DVB-T2 LG, Samsung e Sony solo per la giornata odierna. Ecco i modelli interessati.

Partiamo dal televisore più economico, ovvero il modello LG 4K 43UP78006LB 2021 proposto a 439 Euro al posto di 529 Euro: si tratta di uno smart TV con sistema operativo WebOS 6.0, pannello LED Ultra HD 4K da 43 pollici e refresh rate di 60Hz, supporto a HDR/HDR 10/HLG lato video e agli standard DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare, esattamente come il resto dei dispositivi che vedremo.

Segue quindi Samsung QLED QE55Q60TAUXZT, dotato di schermo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici con tecnologie Quantum Lite, Quantum HDR, HDR 10+ e HLG a migliorare la qualità video, decoder audio Dolby Digital Plus e il consueto sistema operativo Tizen sviluppato dallo stesso colosso sudcoreano. Il prezzo, in questo caso, è pari a 579 Euro contro i 999 Euro di listino, pagabili in 20 comode rate mensili Tasso Zero.

Proseguendo per ordine di prezzo torniamo su un TV LG, in particolare il modello LG 4K OLED55C15LA 2021 con schermo OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz, supporto a HDR, HDR10 Pro, HLG e anche Dolby Vision IQ, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Atmos e, infine, il sistema operativo è WebOS 6.0. Lo sconto porta il televisore da 1.899 Euro a 1.499 Euro, sempre pagabili in 20 mensilità.

Chiude la serie odierna il modello Sony OLED KE65A8 che scende da 2.459 Euro a 1.799 Euro. Si tratta di un TV con pannello OLED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 100Hz, Triluminos Display, supporto alla tecnologia HDR, codifica audio Dolby Atmos e DTS Digital Surround, sistema operativo Android 9.0 Pie e certificazione IMAX.

Tra le altre offerte del momento della catena rossa abbiamo anche segnalato il volantino “Back To School”.