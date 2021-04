MediaWorld: sconti pazzi su smartphone Motorola, Oppo e diversi smart TV 4K DVB-T2

MediaWorld anche in data odierna presenta diversi sconti che dureranno solo fino a questa notte, i classici “Solo per Oggi”. Tra i prodotti proposti dalla catena di negozi a un prezzo ridotto troviamo in particolare due smartphone a marchio Motorola e Oppo, assieme a tre televisori Philips, Sony e LG: vediamo i modelli interessati nello specifico.

Partendo dal prodotto più economico Motorola G8 Power Lite, si parla di uno smartphone con display LCD IPS HD+ da 6,5 pollici, modulo fotocamera posteriore con tre sensori (16MP principale + 2MP profondità + 2MP macro) e singola lente selfie da 8 megapixel, mentre sotto la scocca troviamo il SoC Mediatek Helio P35 accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile a 256 GB. Il prezzo passa a 99,99 Euro a partire dai 189,99 Euro di listino.

Segue lo smartphone Oppo Reno4 Z brandizzato Vodafone, disponibile a 249,99 Euro anziché 399 Euro – sconto, tra l’altro, più conveniente rispetto a quello proposto da Unieuro in queste ore - e dotato di display da 6,57 pollici a LED IPS Full HD+, CPU MediaTek Dimensity 800, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna non espandibile, batteria da 4000 mAh e, per il comparto fotocamera, quattro sensori posteriori (48MP principale + 8MP grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità) e due anteriori (16+2MP).

Passando al mondo dei televisori troviamo innanzitutto il modello Sony KD55XH8077 con pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici, HDR, tecnologia Motionflow XR, supporto allo standard DVB-T2, Dolby Atmos lato audio e HDD interno da 16 GB, mentre il sistema operativo è Android TV. Al momento questo TV risulta disponibile a 749 Euro al posto di 949 Euro, pagabili in 20 comode mensilità da 37,45 Euro.

Tra gli sconti Solo per Oggi figura anche il TV Philips 58PUS8535/12, disponibile a 737 Euro al posto di 849 Euro. In questo caso troviamo un display LED da 58 pollici, sempre Ultra HD 4K e con refresh rate di 60 Hz, mentre non mancano anche qui l’HDD da 16 GB assieme al decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, HDR10+/ HLG, Dolby Vision e Dolby Atmos, con sistema operativo Android TV 9 Pie.

Dulcis in fundo, lo sconto più mozzafiato riguarda lo smart TV LG OLED 77GX6LA che scende da 6.999 Euro a 4.999 Euro. Questo modello in particolare presenta uno schermo OLED da 77 pollici Ultra HD 4K con refresh rate di 60 Hz, DVB-T2 e audio Dolby Atmos. Come anche gli altri prodotti, questo televisore sarà disponibile a questa cifra solamente fino alle 23:59 di oggi, venerdì 16 aprile 2021. Se risulta di vostro interesse, quindi, consigliamo di effettuare l’acquisto rapidamente.

Intanto MediaWorld propone anche tanti altri sconti su ulteriori televisori nel contesto del volantino di aprile 2021.