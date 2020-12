Mediaworld, sconti sui regali di Natale fino al 20 Dicembre: la consegna è gratis

Mediaworld lancia oggi la nuova promozione, battezzata "I Regali Te Li Portiamo Noi", che sarà attiva solo online fino al 20 Dicembre e proporrà un'ampia gamma di sconti, oltre che la consegna gratuita, su varie idee regalo per Natale, tra cui figurano anche i prodotti tech.

Ad esempio, Huawei P30 Lite New Edition è disponibile a 249,99 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 349,90 Euro di listino. Il Samsung Galaxy A42 5G da 128 gigabyte, brandizzato Vodafone, invece può essere acquistato a 309 Euro, 90 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Nel comparto telefonia troviamo anche le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2, a 15,99 Euro, dai 29,99 Euro di listino.

Nella sezione entertainment, la soundbar LG DSK2 viene scontata a 279,99 Euro: la riduzione è di 220 Euro, mentre le cuffie a padiglione Sennheiser PXC550II possono esser acquistate a 199,99 Euro. Il Sony WHCH510 invece sono disponibili a 29 Euro.

Non mancano ovviamente i televisori: il Sony OLED KD65A8 da 65 pollici passa a 2799 Euro, mentre il TV LG 65NANO796NE da 65 pollici viene scontato a 799 Euro, 100 Euro in meno rispetto al prezzo di listino. Interessante anche la promozione sul TV Samsung UE55TU8500UXZT da 55 pollici, che passa a 529 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.