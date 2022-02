Mediaworld, ecco gli Sconti di San Valentino: iPhone, TV Samsung, SSD e PC in offerta

Nel giorno in cui Unieuro lancia il nuovo volantino che propone una serie di sconti molto interessanti fino alle 23:59 di oggi, 14 Febbraio 2022.

iPhone 12 Mini da 64 gigabyte viene proposto a 599 Euro, in calo di 120 Euro rispetto ai 719 Euro di listino. Lo smartphone è disponibile in varie colorazioni, con possibilità di effettuare il pagamento in 30 rate da 19,97 Euro al mese con tan e taeg 0%.

Sempre fronte smartphone, segnaliamo anche lo Xiaomi Redmi 9A ad 89,99 Euro, con un risparmio di poco più di 40 Euro dai 119,99 Euro. L'Honor 50 da 128 gigabyte è disponibile a 449 Euro, 80 Euro in meno dai 529,90 Euro precedenti.

Per quanto riguarda il Samsung QLED QE65Q60A da 65 pollici, invece, il prezzo proposto è di 904 Euro, rispetto ai 1399 Euro di listino, mentre il Samsung UE43AU8070 da 43 pollici è disponibile a 469 Euro, dai 549 Euro di listino. Il Philips 55OLED706 da 55 pollici può essere acquistato a 1199 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1499 Euro di listino.

Tra i PC segnaliamo l'offerta sul Dell Vostro 3500, a 559 Euro, 140 Euro in meno dai 699 Euro precedenti. L'SSD SanDisk Plus da 480 gigabyte, invece, è disponibile a 59,99 Euro, con un risparmio importante dai 73,99 Euro di listino.