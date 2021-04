Mediaworld: sconti su una selezione di TV Sony 4K Ultra HD ed OLED

Mediaworld lancia oggi una nuova promozione sui prodotti Sony, che fino al 25 Aprile prossimo potranno essere portate a casa tanti TV Ultra HD ed OLED con consegna gratuita. L'offerta in questione è disponibile solo online, vediamo di cosa si tratta.

Partendo dagli OLED, il Sony KE48A9 da 48 pollici viene proposto a 1599 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 1799 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 79,95 Euro al mese. In sconto troviamo anche il Sony KD55AG9 da 55 pollici, a 1799 Euro, con un risparmio di 300 Euro se si tiene conto che di listino costa 2099 Euro. Sempre restando in ambito OLED, segnaliamo anche l'interessante promozione sul KD65A8 da 65 pollici a 2399 Euro.

Tra gli altri prodotti TV in sconto, segnaliamo il KD43XH8596 da 43 pollici a 799 Euro, ma anche il modello XH8077 da 43 pollici a 649 Euro. Interessante anche l'offerta sul Sony KD55XH9096 da 55 pollici, che viene proposto a 999 Euro rispetto ai 1199 Euro di listino.

Salendo di prezzo, troviamo anche il KD85XH9505 da 85 pollici a 3499 Euro, con un risparmio di 500 Euro se si tiene conto che il prezzo imposto dal produttore è di 3999 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.