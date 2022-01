Mediaworld: sconti su smartphone Samsung, SSD, hard disk e laptop

Mediaworld anche quest'oggi rilancia i suoi "Sconti Solo Per Oggi" e per l'occasione propone una serie di sconti molto interessanti su smartphone a marchio Samsung, ma anche SSD e laptop. Vediamo di cosa si tratta.

Il Samsung Galaxy A32, nella colorazione Awesome Black, può essere acquistato al prezzo di 265,99 Euro, rispetto ai 279,99 Euro di listino, mentre se si opta per l'Awesome Violet o Awesome White il prezzo imposto è di 269,99 Euro. Lo smartphone non è brandizzato.

In sconto troviamo anche l'hard disk Seagate Expansion ad 4 terabyte al prezzo di 139,99 Euro, dai 149,99 Euro di listino, mentre il Seagate Expansion Plus da 1 terabyte viene proposto a 49,99 Euro, rispetto ai 74,99 Euro imposti dal produttore. Il Western Digital Black Call Of Duty Black Ops special Edition invece viene proposto ad 84,99 Euro, rispetto ai 170,99 Euro di listino, mentre il Western Digital My Passport Go da 500 gigabyte passa a 77,99 Euro dai 99,99 Euro imposti dal produttore in precedenza.

Fronte laptop, segnaliamo l'HP 14-S con processore AMD Athlon-3020e, 4 gigabyte di RAM, SSD da 64 gigabyte e display da 14 pollici WLED HD Ready a 259,99 Euro, rispetto ai 329 EUro di listino.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.