Mediaworld: sconti su smartphone Samsung, Xiaomi ed Huawei e TV LG e Philips

Nella giornata di oggi Mediaworld propone un'ampia gamma di promozioni su tantissimi smartphone, ma anche TV targati LG e Philips. Su tutti i prodotti viene anche garantita la consegna gratuita e la possibilità di effettuare il pagamento rateale.

Partendo dagli smartphone, il Samsung Galaxy A30s da 128GB nella colorazione Prism Crush Green e Prism Crush Black può essere acquistato a 179,99 Euro, rispetto ai 259,90 Euro di listino. In sconto troviamo anche l'Huawei P30 Lite, in Midnight Black e Peacock Blue, al prezzo di 199,99 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 299,90 Euro. Tra le promozioni troviamo anche lo Xiaomi Redmi 9A, a 109,99 Euro, ma in questo caso il risparmio è di soli 10 Euro.

Per quanto riguarda i TV, invece, l'LG 65SM8050PLC.API da 65 pollici NanoCell viene proposta ad 849 Euro, dai 1099 Euro precedenti. In sconto anche il Philips 50PUS8535/12 da 50 pollici, disponibile a 699 Euro rispetto ai 749 Euro di listino del produttore. Interessante anche l'offerta sull'ASUS XG32VQ, un monitor WLED da 31,5 pollici targato ASUS che viene proposto a 549 Euro.

Come dicevamo poco sopra, Mediaworld garantisce anche la consegna gratuita su tutto. La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo. Le promozioni scadranno alle 23:59 di oggi, mercoledì 16 Settembre 2020.