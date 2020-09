Mediaworld: sconti su smartphone e TV Samsung ed LG

Si rinnovano anche nella giornata odierna gli Sconti Solo per Oggi di Mediaworld, in scadenza alle 23:59. La lista di martedì 22 Settembre 2020 non è molto ampia, ma include comunque alcuni prodotti molto interessanti, tra cui smartphone e TV, anche a marchio Samsung, LG e Xiaomi.

Per quanto riguarda gli smartphone, il Galaxy A21s nella colorazione black, brandizzato Vodafone, passa a 159,99 Euro, rispetto ai 209,99 Euro di listino. In sconto però c'è anche il Samsung Galaxy A51, anch'esso black ma brandizzato WindTre, che passa al prezzo di 259,99 Euro dai 379,90 Euro imposti dal produttore. Sconto anche sullo Xiaomi Redmi 7A, nella colorazione blue, brandizzato TIM, che viene proposto ad 89,99 Euro rispetto ai 119,90 Euro precedenti.

Tra i televisori, invece, il Samsung UE55TU8500UXZT da 55 pollici 4K Ultra HD viene scontato da Mediaworld al prezzo di 588 Euro, mentre l'LG 49NAN0816NA.API da 49 pollici è scontato a 559 Euro, per un risparmio di 190 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo: ricordiamo che viene anche proposta la consegna a casa gratuita su tutto, e la possibilità di effettuare il pagamento a rate. Parallelamente, è anche attivo il nuovo volantino di Settembre di Mediaworld, che permette di acquistare a prezzo scontato anche altri prodotti.