Mediaworld: sconti su smartphone, TV, smartwatch e PC solo oggi 14 Febbraio

Mediaworld ha aggiornato gli "Sconti solo per oggi", che saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, 14 Febbraio 2020, e consentono di portare a casa vari prodotti d'elettronica ed informatica a prezzi molto convenienti. Vediamo quali sono le migliori offerte.

iPhone Xr da 128 gigabyte è disponibile a 719 Euro, rispetto ai 789 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy S10 da 512 gigabyte passa al prezzo di 789 Euro per un risparmio importante rispetto ai 1179 Euro precedenti. Tra gli smartphone scontati troviamo anche il Samsung Galaxy A10 brandizzato TIM a 124,99 Euro.

Tra gli smartphone e prodotti indossabili, invece, il Samsung Galaxy Fit E può essere acquistato a 24,99 Euro, mentre il Galaxy Fit 2019 è scontato a 74,99 Euro. Tra le offerte citiamo anche quella sul Samsung Galaxy Watch Active da 40mm, a 179,99 Euro.

Non mancano ovviamente i TV: il Samsung UE65RU7170UXZT da 65 pollici è disponibile a 579 Euro, mentre il QE65Q70RATCXZT con la stessa diagonale ma con il pannello 4K HDR passa a 1029 Euro. In sconto anche la Sony KD65XF9005 a 1099 Euro, in calo dai 1399 Euro precedenti.

Sconti anche sull'Asus F507MA-BR009T, un notebook da 15,6 pollici con processore Intel Celeron N4000, hard disk da 500 gigabyte, 4 gigabyte di RAM e Windows 10 come sistema operativo, che passa a 299,99 Euro.