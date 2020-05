Mediaworld, sconti Solo per Oggi: Samsung Galaxy A71 a 110 euro in meno

In seguito all'offerta relativa a Samsung Galaxy S10, Mediaworld torna a scontare un altro dispositivo dell'azienda sudcoreana. In particolare, questa volta lo smartphone coinvolto è Samsung Galaxy A71.

Quest'ultimo viene venduto a un prezzo di 369 euro (in precedenza costava 479 euro, quindi il risparmio è di 110 euro). Si tratta di una promozione che rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 19 maggio 2020, quindi avete ancora poche ore per poter usufruire dello sconto. Lo smartphone si trova spesso a cifre più alte anche su shop come Amazon, quindi potrebbe trattarsi di una ghiotta occasione per chi stava puntando da tempo questo dispositivo.

Per chi non lo sapesse, Samsung Galaxy A71 è uno smartphone arrivato in Italia a gennaio 2020. Stiamo parlando di un dispositivo che è stato elogiato principalmente per la buona autonomia, per il comparto fotografico che non delude le aspettative e per l'ottimo reparto connettività (non mancano NFC, jack audio da 3,5 mm per le cuffie e triplo slot Dual SIM + microSD). Tuttavia, ci sono anche alcune pecche, dalle prestazioni non esattamente al top a qualche sbavatura relativa alla velocità dei sensori di sblocco. Il prezzo di lancio pari a 479,90 euro è stato un po' criticato dagli utenti più esigenti, ma adesso lo smartphone sta subendo un calo di prezzo interessante. Le colorazioni disponibili da Mediaworld sono Silver, Black e Blue.

Visto che si sta parlando di smartphone Samsung, vi ricordiamo che oggi è arrivato in Italia Galaxy A41 (che viene venduto a un prezzo di 299 euro).