Mediaworld Sconti Solo Per Oggi: TV Sony, Samsung e Philips DVB-T2 in offerta

Dopo aver discusso delle Offerte Apple di Unieuro, torniamo sul sito web di Mediaworld per discutere delle promozioni proposte in giornata odierna nell'ambito dei classici "Sconti Solo Per Oggi".

A farli da padroni sono i televisori. Fino alle 23:59, infatti, sarà possibile acquistare a prezzo ridotto davvero tanti televisori di marchi importanti come Sony, Samsung e Philips.

Il Sony KD49XH9505 da 49 pollici 4K con refresh rate di 100 Hz, digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, a cui si aggiunge un comparto audio con casse con potenza in uscita di 20W, può essere acquistato a 989 Euro, 110 Euro in meno rispetto ai 1099 Euro di listino. Mediaworld consente anche di effettuare il pagamento in 20 rate da 49,45 Euro al mese.

In sconto troviamo anche il Samsung QLED QE50Q60TAUXZT da 50 pollici, anche in questo caso con digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2. Il prezzo scontato è di 639 Euro, rispetto agli 849 Euro di listino. Il pagamento a rate prevede 20 rate da 31,95 Euro al mese.

Infine, troviamo il Philips 24PFS5535 da 24 pollici: in questo caso siamo di fronte ad un TV con pannello LED da 24 pollici Full HD con risoluzione di 1920x1080 pixel, refresh rate di 60Hz e tuner per il digitale terrestre DVB-T2. Il prezzo proposto è di 159,99 Euro.