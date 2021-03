Mediaworld Sconti: tablet Huawei da 10 pollici 4G in offerta sotto i 200 Euro

Tra gli Sconti Mediaworld di oggi troviamo una promozione molto interessante su un tablet a marchio Huawei, che scende sotto i 200 Euro a dispetto di un prezzo molto più alto. La catena di distribuzione infatti permette di risparmiare 110 Euro.

Il tablet è l'Huawei MediaPad T5, che è disponibile a 169,99 Euro, rispetto ai 279,90 Euro di listino.

A livello tecnico siamo di fronte ad un tablet con processore Kirin 659 octa-core a 2,35 Ghz, con schermo da 10,1 pollici LCD con risoluzione di 1920x1200 pixel. La memoria interna invece è da 32 gigabyte, a cui si aggiungono 3 gigabyte di RAM. La variante in questione è anche dotata di modulo 4G-LTE, oltre che del WiFi: gli utenti quindi possono liberamente inserire all'interno una SIM dati per navigare su internet anche quando non si è provvisti di una connessione WiFi.

La fotocamera posteriore invece è da 5 megapixel, con quella anteriore da 2 megapixel. Non un'eccellenza quindi, ma quanto basta comunque per effettuare le lezioni a distanza per la DAD. Probabile che Mediaworld abbia deciso di scontare questo prodotto proprio vista la popolarità di cui stanno godendo i tablet.

In sconto troviamo anche un notebook HP Elitebook X360830 G6 da 13,3 pollici con processore Intel Core i7-8565U, che è disponibile a 1299 Euro.