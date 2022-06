Mediaworld: sconti su tanti modelli di TV, solo per il weekend

Non c’è solo lo sconto del 50% su un TV Samsung Neo QLED. Mediaworld, nell’ambito degli Sconti Solo Per il Weekend, permette di acquistare a prezzo ridotto tantissimi modelli di televisori.

Il Philips 32PFS5603 da 32 pollici, ad esempio, è disponibile a 199,99 Euro, con un risparmio del 33% rispetto ai 299,99 Euro di listino, con possibilità di pagare in rate da 10 Euro al mese e la consegna a casa gratuita.

In offerta troviamo anche il TV Sony OLED XR55A90J da 55 pollici, che passa a 1999 euro, 500 Euro in meno rispetto ai 2499 Euro di listlino: anche in questo caso viene data la possibilità di di pagare in 20 rate mensili, ma da 99,95 Euro al mese. Sempre fronte Sony, segnaliamo il televisore sul KD50X85J 2021, a 604 Euro, il 36% in meno dai 949 Euro di listino.

Scendendo di fascia, invece, è disponibile a prezzo ridotto il Philips 24PFS5505 da 24 pollici, a 199,99 Euro, dai 249,99 Euro di listino. Anche in questo caso Mediaworld consente di effettuare il pagamento in venti rate mensili alle condizioni vantaggiose.

La lista completa dei prodotti in offerta per il weekend è disponibile direttamente a questo indirizzo. Per tutte le informazioni sui termini di spedizione e consegna, vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.