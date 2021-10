Mediaworld: nuovi sconti sui televisori Sony e LG in vista dello switch-off al DVB-T2

Mentre si avvicina la data dello switch-off definitivo al DVB-T2 in molti comuni, le catene di elettronica italiane stanno operando sconti e promozioni per coloro che intendono cambiare televisore e che vogliono avvalersi anche del bonus TV. In particolare, oggi vi parliamo di una serie di offerte di Mediaworld sui televisori LG e Sony.

Negli scorsi giorni, Mediaworld ha pubblicato il volantino di Halloween con diverse promozioni, cui si aggiungono quelle operate sul sito web e disponibili solo per un lasso di tempo limitato.

In particolare, ben tre televisori LG sono in offerta, di cui due nella sezione "solo per oggi". Questi ultimi sono la TV LG NanoCell 4K 50NANO0776PA 2021, in sconto da 879 a 739 Euro e la TV LG LED 4k 50UP76706LB.API, in offerta al prezzo di 580 Euro. Il primo è un televisore da 50" della serie Nano 77 con risoluzione 4K e funzionalità smart che integrano anche Google Assistant, Alexa, Airplay e Homekit di Apple. Come tutte le televisioni NanoCell di LG, anche quella in offerta vanta la Filmmaker Mode e una serie accorgimenti per migliorare l'esperienza degli utenti durante la visione dei film.

La TV LG LED 4K 50UP76706LB.API, invece, è una Smart TV UHD da 50" con refresh rate a 60 Hz. Il prodotto presenta il tuner digitale terrestre DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2, nonché le principali funzioni smart tramite WebOS 6.0. Il televisore è pensato per gli amanti dello sport, poiché vanta la feature Sports Alert, che avvisa l'utente prima, durante e dopo ogni partita, e l'audio Bluetooth Surround Ready, che permette di ascoltare l'audio dello stadio mimando la disposizione fisica di chi guarda dagli spalti.

In offerta vi è poi anche la TV LG NanoCell 4K 55NANO866PA 2021, una Smart TV UHD da 55" con DVB-T2 e DVB-S2, al prezzo di 969 Euro. Il televisore presenta tutte le caratteristiche della serie Nanocell di LG volte a migliorare la qualità dell'immagine, come il NanoCell 4K Nano Color Local Dimming e la Filmmaker Mode per il cinema, ed è compatibile con Google Assistant, Alexa, Airplay 2 e Homekit. Le funzionalità smart sono invece garantite da WebOS 6.0.

Segnaliamo infine due televisori Sony, la Smart TV UHD da 50" KD50X80J e la Smart TV UHD XR50X90J, anch'essa da 50": i due dispositivi sono in offerta rispettivamente a 739 Euro e a 999 Euro. Entrambi i telvisori sono dotati di funzionalità Smart e di tuner digitale DVB-T2 e satellitare DVB-S2, ma la prima ha un refresh rate di ben 200 Hz, mentre la seconda si ferma a 100 Hz. Tuttavia, il modello XR50X90J vanta numerose tecnologie Bravia per il miglioramento dell'immagine, garantite dal processore Cognitive Processor XR, che migliora il contrasto delle immagini, la riproduzione del colore e il realismo delle immagini, garantendo anche l'upscaling in 4K di qualsiasi sorgente di immagine.