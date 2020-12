Mediaworld: sconti su TV QLED, soundbar, SSD e smartphone Samsung

Anche in giornata odierna, ovviamente, si rinnovano gli sconti solo per oggi di Mediaworld. In questo martedì di Dicembre, troviamo a prezzo ridotto diversi prodotti a marchio Samsung, tra cui TV, soundbar e smartphone.

Partendo dai TV, è disponibile a 699 Euro il QLED QE55Q60TAUXZT da 55 pollici, su cui viene proposto un risparmio di 300 Euro rispetto al prezzo di listino. Il TV è dotato di un pannello con risoluzione di 3840x2160 pixel a 60Hz ed integra anche il tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2. Le casse integrate sono da 20W, invece.

Interessante anche lo sconto sulla soundbar Samsung HW-T420/ZF a 2.1 canali, che può essere acquistata a 99,99 Euro dai 129,99 euro di listino.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, segnaliamo a 249,99 Euro il Samsung Galaxy A51 nella colorazione hazed silver brandizzato TIM: lo sconto è pari a 130 Euro circa se si tiene conto che di listino costa 379 Euro. Il Samsung Galaxy A21 da 32 gigabyte, brandizzato Vodafone, invece passa a 149,99 Euro dai 209,99 Euro di listino.

Molto interessante anche lo sconto sull'SSD Samsung 860 EVO 2.5" da 500 gigabyte, che può essere portato a casa a 59,99 Euro dai 94,99 Euro imposti dal produttore.

Mediaworld propone anche il ritiro in negozio gratuito, mentre per la consegna a casa bisogna sostenere le spese di spedizione.