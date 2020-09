Mediaworld: sconti su TV Samsung e sul Motorola RAZR pieghevole

Si rinnovano le offerte solo per oggi di Mediaworld. Nella giornata odierna la catena di distribuzione propone a prezzi ridotti diversi dispositivi e televisori, tra cui il pieghevole di Motorola, il RAZR. Vediamo di cosa si tratta.

Partendo dai TV, il Samsung UE65RU7170UXZT da 65 pollici può essere acquistato a 579 Euro, a fronte di un prezzo di listino di 999 Euro. L'HG40EJ470MKXEN da 40 pollici invece scende da 329 a 299,99 Euro: siamo di fronte ad un TV di una fascia di mercato più bassa e che si rivolge ad una fascia di mercato diversa rispetto a quella del TV citato in precedenza.

Fronte smartphone, invece, il Samsung Galaxy A51 brandizzato WindTre, nella colorazione Black passa a 259,99 Euro, rispetto ai 379,99 Euro di listino. Interessante anche lo sconto sul Motorola G Pro, che viene proposto a 299,99 Euro dai 349 Euro precedenti.

Come dicevamo poco sopra, però, ad essere scontato è anche il Motorola RAZR, che nella colorazione black non brandizzato viene proposto a 1299 Euro, per un risparmio di 300 Euro rispetto ai 1599 Euro imposti dal produttore.

Su tutti i prodotti viene garantita la consegna gratuita a casa. Le offerte sono in scadenza alle 23:59 di oggi, lunedì 14 Settembre. La lista completa è disponibile a questo indirizzo.