Mediaworld: sconti su TV Samsung QLED e notebook Asus ed HP

Mentre su Amazon continua l’offerta sul bundle con TV e soundbar, Mediaworld rinnova gli Sconti Solo Per Oggi che fino alle 23:59 di oggi 6 Aprile 2022 propongono tantissimi prodotti a prezzi ridotti.

Tra le promozioni che sono disponibili quest’oggi segnaliamo quella sul TV Samsung QLED QE32Q50AAUXZT da 32 pollici, che viene proposto a 379 Euro, in calo rispetto ai 449 Euro di listino, per un risparmio netto di 70 Euro. Interessante anche lo sconto sul PC Sony KD50X85J da 50 pollici, che passa a 685 Euro, in calo rispetto ai 1049 Euro di listino. Il Samsung Crystal UHD UE50AU7170 da 50 pollici invece passa a 449 Euro: in questo caso il risparmio è di 130 Euro se si tiene in considerazione che di listino costa 579 Euro.

Per quanto riguarda i notebook, invece, l’HP 250 G8 con Intel Core i5, schermo da 15,6 pollici, 8GB di RAM ed sSD da 256 gigabyte è disponibile a 599 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 699 Euro di listino. L’Asus VivoBook K512EA da 15,6 pollici con processore Intel Core i3-1115G4, 8GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte invece passa a 599 Euro, in calo rispetto ai 629 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo.