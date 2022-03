Mediaworld: sconti su TV Samsung, smartphone Xiaomi e MacBook Pro

Anche in giornata odierna, si rinnovano gli sconti “Solo Per Oggi” targati Mediaworld, che offrono un’ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica. Le promozioni, come sempre, saranno disponibili fino alle 23:59.

Partendo dai TV, il Samsung QLED QE55Q60A da 55 pollici viene proposto a 649 Euro, in calo rispetto ai 1049 Euro di listino. Anche HiSense partecipa, con il 40A4CG da 40 pollici, che è disponibile a 349 Euro, rispetto ai 369 Euro precedenti. LG invece porta in volantino il NanoCell 43NAN0796PC da 43 pollici, a 399 Euro, 100 Euro in meno dai 499 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli smartphone, segnaliamo lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G nella configurazione 8/128GB a 269,99 Euro, ed OnePlus Nord N100 da 64 gigabyte a 149,99 Euro.

Il MacBook Pro da 16 pollici 2021 con M1 Pro, 16GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte è disponibile a 2499 Euro, in calo rispetto ai 2849 Euro imposti dal colosso di Cupertino, mentre il Dell Vostro 3500 da 15,6 pollici, con 4 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte viene proposto a 429 Euro.

