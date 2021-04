Mediaworld: sconti su TV Samsung e Sony, smartphone Xiaomi ed SSD

Come di consueto, anche in giornata odierna si rinnovano gli sconti di Mediaworld in scadenza alle 23:59. Quest'oggi, giovedì 29 Aprile 2021, la catena di distribuzione permette di portare a casa a prezzi ridotti diversi modelli di TV, ma anche smartphone ed un SSD.

Partendo dai TV, il Samsung QLED QE65Q8TATXZT da 65 pollici viene proposto a 1299 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 1699 Euro. In sconto troviamo anche il Sony KD49XH8077 da 49 pollici, che passa a 739 Euro: in questo caso la riduzione del prezzo è di soli 60 Euro se si tiene in considerazione che di listino costa 799 Euro. Tra le promozioni troviamo anche il TV Hisense 65A7300F da 65 pollici a 689 Euro, 60 Euro in meno rispetto ai 749 Euro di listio.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, lo Xiaomi Redmi Note 10 4/128Gb viene proposto a 198,99 Euro, mentre lo Xiaomi Redmi Note 9T 5G con 128 gigabyte di memoria interna, brandizzato TIM, può essere acquistato a 229,99 Euro: il risparmio è di 70 Euro rispetto ai 299,99 Euro precedenti. Il Motorola E7 Plus, anch'esso brandizzato TIM, invece, può essere acquistato a 119,99 Euro, ma spicca anche il Motorola Razer 5G che viene proposto a 1199 Euro.

Per quanto riguarda l'SSD, invece, il Samsung 860 EVO da 2,5 pollici da 250 gigabyte è disponibile a 39,99 Euro.