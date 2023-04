Mediaworld, sconti su TV Sony OLED e LED da 48 pollici solo per oggi

In aggiunta al nuovo volantino Unieuro, si rinnovano gli "Sconti Solo Per Oggi" targati Mediaworld, che fino alle 23:59 propongono un'ampia gamma di offerte su tanti prodotti d'elettronica ed informatica. Protagonisti assoluti sono i TV OLED.

Il TV Sony OLED XR48A90KAEP da 48 pollici OLED è disponibile a 1464,99 Euro, il 25% in meno rispetto ai 1949,99 Euro di listino, con consegna garantita tra il 20 Aprile 2023 ed il 3 Maggio 2023 a costo zero ed interessi zero, con possibilità di aggiungere la protezione per tre anni per guasto a 109,99 Euro e per guasto e danni a 149,99 Euro.

In offerta anche il Sony XR65X95KAEP da 65 pollici Mini LED, che passa a 2499,99 Euro, il 28% in meno dai 3499,99 Euro di listino. Anche in questo caso, la consegna è garantita tra il 20 Aprile ed il 3 Maggio 2023 a costo zero.

Infine, segnaliamo anche il Sony KD50X72K a LED da 50 pollici UHD 4K, che viene proposto a 549,99 Euro, il 31% in meno rispetto ai 799,99 Euro di listino.

Le offerte saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, venerdì 14 Aprile 2023, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse nei confronti di uno dei tre TV.