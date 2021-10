Mediaworld: nuovi sconti in vista del passaggio al DVB-T2, tocca a una smart TV LG

Dopo avervi parlato degli sconti di Mediaworld in occasione del Black Friday, torniamo su un'offerta molto interessante della catena di elettronica e informatica, questa volta relativa ad un televisore 4K di LG.

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del volantino Emozioni in 4K, valido fino al 24 ottobre e che contiene una serie di offerte su soundbar e televisori di ultima generazione, Mediaworld ha infatti deciso di scontare la smart TV LG NanoCell 4K 2021 a 749 Euro sul proprio sito.

Si tratta di una Smart TV LED con risoluzione 4K e schermo da 50". Il televisore utilizza il sistema operativo Smart TV WebOS 6.0 e viene venduto con un apposito telecomando puntatore, che rende più semplici le ricerche in rete e l'uso delle applicazioni. Inoltre, il dispositivo è compatibile con Google Assistant, Alexa, Apple Airplay 2 e HomeKit.

Il televisore NanoCell 4K è ovviamente compatibile con la tecnologia DVB-T2 e con lo standard satellitare DVB-S2, ed è possibile utilizzare il bonus TV per il suo acquisto: si tratta dunque di un ottimo device in vista dello switch-off verso il DVB-T2 delle principali emittenti nazionali. Se foste interessati all'acquisto, sul sito web di Mediaworld potete trovare la scheda tecnica completa e la descrizione data da LG del prodotto. Inoltre, l'acquisto può anche essere rateizzato o acquistato con spedizione rapida in tre giorni.