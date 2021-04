Mediaworld sconti del weekend: oltre 100 euro di sconto su un TV Panasonic da 50' 4K

Come di consueto, anche questo weekend si rinnovano gli sconti di Mediaworld del fine settimana, che propongono un'ampia gamma di promozioni su tanti prodotti d'elettronica ed informatica. Tra le offerte troviamo anche un TV Panasonic da 50 pollici.

Si tratta del TX-50HX810E da 50 pollici, che viene proposto a 639 Euro, 110 Euro in meno rispetto ai 749 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate a 31,95 Euro al mese con tan e taeg 0%. La consegna a casa è prevista tra martedì 27 Aprile e venerdì 30 Aprile, a costo zero, oltre che il ritiro contestuale gratuito.

Il TV è dotato di un pannello LED con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 60Hz, ed ovviamente integra anche il tuner per il digitale terrestre DVB-T2 HEVC e satellitare DVB-S2. Le casse hanno una potenza in uscita di 20W.

La promozione sarà disponibile fino alle 23:59 di domani, domenica 18 Aprile 2021, solo sul sito web di Mediaworld.

Parallelamente, continua anche l'offerta sul monitor da gaming Acer di Mediaworld di cui abbiamo avuto modo di parlare questa mattina e che è disponibile ad un prezzo ancora più basso su Amazon. Insomma, si tratta senza dubbio di un fine settimana molto interessante per coloro che hanno intenzione di dedicarsi agli acquisti.