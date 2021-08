Mediaworld, sconti del weekend dedicati a iPad Pro e due smart TV 4K DVB-T2 Samsung

Questo weekend è veramente ricco di promozioni da Mediaworld: la catena di distribuzione ha infatti avviato il Red Weekend ma anche reso disponibili le consuete offerte “Solo per il Weekend”, aumentando il numero di dispositivi in sconto. Oggi, quindi, vedremo in particolare 3 iPad Pro e 2 smart TV 4K DVB-T2 Samsung in offerta.

Partiamo proprio dai tablet del colosso di Cupertino, in particolare dall’iPad Pro con display LED da 11 pollici, 64 GB di memoria interna e supporto sia a Wi-Fi che connessione mobile, proposto a 699 Euro anziché 949 Euro. Questo modello giunge poi con processore Apple A12X Bionic, fotocamera anteriore da 7 megapixel e sensore posteriore da 12 megapixel.

Alternativa interessante è l’iPad Pro 2020 con display LED Liquid Retina da 11 pollici, 256 GB di archiviazione interna e supporto a Wi-Fi e rete mobile 4G-LTE, comparto fotocamera sempre caratterizzato da 7 MP frontali e 12 MP sul retro e chipset Apple A12Z Bionic. Il tutto viene proposto a 899 Euro anziché 1.069 Euro, pagabili in 20 comode mensilità Tasso Zero.

Infine, Mediaworld propone anche iPad Pro 2020 con supporto solo al Wi-Fi, 256 GB di memoria interna e display LED Liquid Retina da 12,9 pollici a 999 Euro anziché 1.159 Euro, sempre pagabili in 20 rate mensili. Il resto delle specifiche non varia rispetto al succitato modello della stessa annata.

Passando ai televisori, troviamo innanzitutto il modello Samsung UE65TU7090UXZT a 578 Euro al posto di 699 Euro, dotato di pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici, supporto a HDR10+ / HLG lato video, supporto a DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare, decoder audio Dolby Digital Plus e sistema operativo Tizen OS.

Dulcis in fundo, in offerta è anche il TV Samsung QLED 4K QE65Q60A Black 2021 con display QLED Ultra HD 4K da 65 pollici, supporto all’HDR 10+, Dolby Digital Plus lato audio e i consueti standard DVB-T2 e DVB-S2, con prezzo che passa da 1.170 Euro a 999 Euro, anche qui pagabili in 20 mensilità tan 0% taeg 0%.

Ricordiamo in conclusione che sta per concludersi anche l’iniziativa Mediaworld Back To School, la cui fine è data per martedì 31 agosto 2021.