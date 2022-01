Mediaworld Sconti Solo Per il Weekend: MacBook Pro, iPad mini ed iPad Pro in sconto

Al fianco del Red Weekend di Mediaworld, la catena di distribuzione propone una serie di sconti molto interessanti “Solo Per il Weekend”, nell’ambito delle promozioni analoghe. Protagonisti sono soprattutto i prodotti Apple.

L’iPad mini da 7,9 pollici del 2019, nella configurazione WiFI + Cellular con 256 gigabyte di memoria interna, può essere acquistato a 699 Euro, con un risparmio di 72 Euro rispetto al prezzo precedente di 771,05 Euro.

In offerta però troviamo anche l’iPad Pro da 11 pollici del 2021, nel modello WiFi Only con 2 terabyte di memoria e chip Apple M1: in questo caso lo sconto proposto non è molto elevato ma il dispositivo può essere acquistato comunque a 2089 Euro, dai 2109 Euro di listino.

Infine, segnaliamo anche lo sconto sul MacBook Pro da 13 pollici con 1 terabyte di memoria e processore Intel Core i5, che può essere acquistato a 1999 Euro, rispetto ai 2459 Euro di listino. In questo caso Mediaworld propone anche il pagamento in 20 rate mensili da 99,95 Euro al mese, con tan e team 0%.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo: le promozioni scadranno domani, domenica 9 Gennaio 2022, alle ore 23:59. Avete ancora qualche ora quindi per poterle acquistare.