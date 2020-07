Mediaworld, sconti del weekend: offerta su un notebook HP con i7

Come ogni weekend, si sono rinnovate le offerte del weekend di Mediaworld. Tra le tante promozioni presenti in lista però ce n'è una che ha catturato la nostra attenzione e riguarda un notebook da 15,6 pollici targato HP, su cui è possibile godere di uno sconto di 200 Euro.

Il computer è disponibile a 1299 Euro, appunto 200 Euro in meno rispetto ai 1499 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% al prezzo di 64,95 Euro al mese. Mediaworld propone anche la consegna a casa gratuita entro venerdì 24 Luglio, mentre il ritiro in negozio può essere effettuato in tempi ancora più brevi scegliendo il punto vendita più vicino.

A livello tecnico, il computer è basato sul processore Intel Core i7-9750H, accompagnato da 8 gigabyte di RAM, mentre il display da 15,6 pollici è QLED Full HD. Troviamo anche un hard disk da 1 terabyte ed un SSD da 256GB, mentre la scheda grafica è la NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti con 6 gigabyte di memoria dedicata.

La catena di distribuzione permette anche di aggiungere Microsoft 365 Personal, Family o Business, oppure McAfee Life Safe a prezzi scontati rispetto a quelli delle software house.