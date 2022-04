Mediaworld, al via gli Sconti Solo Per il Weekend: offerte fino a domani 3 Aprile 2022

Mentre continuano gli Sconti di Primavera su Amazon, Mediaworld rinnova come di consueto le offerte solo per il weekend che fino alle 23:59 di domani 3 Aprile 2022 propongono un’ampia gamma di promozioni su tanti prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra le promozioni segnaliamo il TV Samsung Crystal UHD UE55AU7170 da 55 pollici a 489 Euro, con un risparmio considerevole se si tiene conto che di listino costa 699 Euro. Il Philips LED 32PFS6906 da 32 pollici invece passa a 369 Euro, in calo dai 449 euro di listino.

Per quanto riguarda i laptop invece l’HP Notebook 15S con Intel Core i3, schermo da 15,6 pollici, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte passa a 509 Euro, 60 Euro in meno dai 569 Euro di listino, mentre la versione da 14 pollici con AMD Athlon-3020e, schermo da 14 pollici, 4GB di RAM e 64 gigabyte di storage passa a 269,99 Euro.

In offerta segnaliamo anche lo Xiaomi 11T 5G nella configurazione con 8 gigabyte di RAM 128GB di memoria, a 399 Euro, in calo dai 549 Euro di listino, mentre l’Oppo Find X3 Lite passa a 319 Euro, in calo rispetto ai 499,99 euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo.