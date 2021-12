Mediaworld Sconti Solo Per il Weekend: offerte su TV, PC e smartphone

Come da protocollo nel fine settimana, Mediaworld rinnova gli "Sconti Solo Per il Weekend", che fino alle 23:59 di domani, domenica 5 Dicembre 2021, propongono un'ampia gamma di offerte su prodotti d'elettronica ed informatica. In lista troviamo smartphone, PC, ma anche televisori ed altro.

Tra i televisori, segnaliamo il Samsung QLED QE55A80A da 55 pollici ad 809 Euro, in calo rispetto ai 1499 Euro di listino, mentre il QE50Q80A da 50 pollici viene proposto a 662 Euro: in quest'ultimo caso il risparmio è importante se si prende in considerazione che di listino costa 1499 Euro. Sempre fronte TV, però, segnaliamo anche l'LG OLED 65A1 da 65 pollici a 1498 Euro, con un risparmio di poco più di 700 Euro rispetto ai 2199 Euro di listino, mentre il Sony KD55X80J da 55 pollici passa ad 849 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, il Samsung Galaxy A03s può essere acquistato a 129,99 Euro, mentre l'Oppo Find X3 Lite passa a 299,99 Euro. In offerta troviamo anche lo Xiaomi Redmi 10 con 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage, che passa a 179,99 Euro.

Passando al comparto dei PC, invece, il Samsung Galaxy Book S da 13,3 pollici con processore Intel viene proposto a 799 Euro, 500 Euro in meno dai 1229 Euro di listino.