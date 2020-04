Mediaworld sconti del weekend: offerte su TV, smartphone e mirrorless

Anche Mediaworld ripropone, in occasione del fine settimana, gli sconti "Solo per il weekend", che saranno disponibili fino alle 23:59 di domani, domenica 5 Aprile 2020. Come sempre in lista troviamo un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui anche smartphone, televisori, mirrorless ed accessori da gaming.

Partendo proprio da questi ultimi, segnaliamo la Trust GXT 705 Ryon, una sedia da gaming, a 126,99 Euro, per un risparmio di 43 Euro dai 169,99 Euro di listino. La Sparco Grip invece passa a 299,99 a 259,99 Euro.

Dal fronte degli smartphone. invece, l'Oppo Reno 2Z nella colorazioni Luminous Black e Sky White è disponibile a 299,99 Euro, per un risparmio di 50 Euro dai 349 Euro di listino. In offerta c'è anche lo Xiaomi Redmi 7A Blue, brandizzato TIM, a 99,99 Euro.

Per quanto riguarda i televisori, invece, il Sony KD43XG8396 da 43 pollici può essere acquistato a 679 Euro, dagli 899 Euro precedenti. Il Panasonic TX-50GX710E da 50 pollici, invece, passa a 489 Euro: in questo caso il risparmio è più ampio se si tiene conto che in precedenza veniva proposto a 649 euro.

Infine, come anticipato nel titolo, citiamo anche l'offerta sulla mirrorless Sony Alpha ILCE-5100L con obiettivo 16-50mm, che viene proposta da Mediaworld a 329 Euro, dai 379 Euro precedenti.