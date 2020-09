Mediaworld, al via gli sconti del weekend: offerte su TV e smartphone Samsung

Dopo aver parlato del nuovo volantino di Trony, ci soffermiamo sulle offerte solo per il weekend lanciate da Mediaworld che, come suggerisce il nome, scadranno alle 23:59 di domani domenica 6 Settembre 2020. In lista troviamo diversi smartphone e TV targati samsung.

La TV Samsung UE43TU7070UXZT da 43 pollici 4K può essere acquistata a 309 Euro, per un risparmio di 40 Euro rispetto ai 349 Euro di listino. In sconto però c'è anche il Samsung Galaxy A41 nelle colorazioni black, blue e white, a 239,99 Euro, 60 Euro in meno rispetto ai 299,99 Euro di listino.

Interessante anche l'offerta sullo Xiaomi Redmi 9 da 64 gigabyte, brandizzato WindTre, a 149,99 Euro, mentre il Motorola E6s peacock blue è disponibile a 99,99 Euro, per un risparmio di 30 Euro dai 129,99 Euro di listino.

Tra gli sconti del weekend troviamo però anche il TV Sony KDL32WE615 da 32 pollici a 246,99 Euro, per un risparmio di poco più di 80 Euro dai 329 Euro precedenti.

Ricordiamo che, sempre restando in ambito Mediaworld, fino al 13 Settembre prossimo saranno disponibili ancora gli X-Days, che consentono di acquistare a prezzo ridotto tanti altri dispositivi d'elettronica ed informatica.

Mediaworld garantisce anche la consegna gratuita su tutto, oltre che il pagamento a rate con condizioni molto vantaggiose.