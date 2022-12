Mediaworld, ecco gli Sconti Solo Per il Weekend: tante offerte fino all'11 Dicembre 2022

Al fianco del Sottocosto di Mediaworld, la catena di distribuzione d’elettronica ed informatica lancia anche gli Sconti Solo Per il Weekend, che fino alle 23:59 di domani 11 Dicembre 2022 propongono tante promozioni.

Partendo dagli smartphone, il Poco M4 Pro da 256 gigabyte è disponibile a 219,99 Euro, il 21% in meno rispetto ai 279,90 Euro di listino, ed è disponibile in due colorazioni. In offerta segnaliamo però anche il Google Pixel 6 5G nella configurazione 6/128GB, che viene proposto a 599,99 euro, il 7% in meno dai 649,99 Euro imposti dal produttore. Interessante anche la riduzione sul Realme GT Neo 3, a 499,99 Euro, il 16% in meno rispetto ai 599,99 Euro precedenti.

Tra i televisori, invece, il Sony KD50X82K da 50 pollici è disponibile a 749,99 Euro, il 28% in meno rispetto ai precedenti 1049,99 Euro. Il Philips 50PUS7906 da 50 pollici invece può essere portato a casa a 549,99 Euro, il 21% in meno rispetto ai 699,99 Euro precedenti.

Segnaliamo anche lo sconto sull’iPad Pro da 11 pollici a 1899 Euro, il 9% in meno rispetto ai 2109 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per le condizioni di spedizione e consegna vi rimandiamo direttamente alle pagine dei singoli prodotti.