MediaWorld, sconto di oltre 1080 euro su un TV LG OLED 4K Gallery Edition

Dopo aver approfondito la promozione MediaWorld su ASUS ROG Flow X13, torniamo a dare un'occhiata alle offerte tech lanciate dalla popolare catena. A tal proposito, è stato avviato uno sconto su un televisore OLED Gallery Edition di LG.

Più precisamente, il modello LG OLED evo OLED65G26LA viene adesso venduto a un costo pari a 2.311 euro sul portale MediaWorld. Da quest'ultimo apprendiamo che generalmente il prezzo del televisore sarebbe di 3.399 euro. In parole povere, si fa riferimento a un possibile risparmio del 32%, dunque c'è uno sconto di 1.088 euro. Non manca la consegna gratuita.

Per quel che riguarda la scheda tecnica LG OLED evo OLED65G26LA, troviamo un pannello con diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). C'è poi il sistema operativo webOS, che include tutte le funzionalità smart del caso, così come chiaramente risulta immancabile il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che da Unieuro il televisore verrebbe venduto a 2.287 euro con risparmio extra del 5% direttamente in carrello (e fino al 31 ottobre 2022 ci sarebbe anche un'iniziativa cashback, che sembrerebbe coinvolgere anche MediaWorld e altri store, ma informatevi per bene se siete interessati). In ogni caso, al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile da Unieuro. Su Amazon, invece, il prezzo del modello è di 2.288,55 euro. Insomma, ci sono parecchie promozioni attive sul prodotto.