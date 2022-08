MediaWorld, sconto di oltre 1300 euro su TV LG NanoCell 8K da 75 pollici

Dopo aver trattato l'iniziativa MediaWorld X-Days, è giunto il momento di tornare ad approfondire quanto proposto dalla ben nota catena a livello di promozioni tech. Infatti, c'è uno sconto importante su un televisore NanoCell 8K di LG.

Più precisamente, il modello LG 75NANO996NA.API viene adesso venduto a un prezzo di 3.165 euro sul portale di MediaWorld. Da quest'ultimo apprendiamo che generalmente il costo del televisore sarebbe di 4.499 euro, dunque c'è uno sconto del 29%. In parole povere, è possibile risparmiare 1.334 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore di una certa fascia.

Ricordiamo che la scheda tecnica di LG 75NANO996NA.API comprende un pannello da 75 pollici con risoluzione 8K (7680 x 3840 pixel). Non mancano chiaramente tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un prodotto di questo tipo, così come risulta ovviamente presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Il numero di porte HDMI disponibili è pari a 4.

In ogni caso, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online relativamente al prodotto, abbiamo notato che Unieuro proporrebbe il TV un prezzo più vantaggioso, anche se al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. Infatti, il modello verrebbe venduto a 2.499 euro (con ulteriore sconto extra del 5% direttamente in carrello). Per il resto, non siamo invece riusciti a trovare questo specifico TV sul sito Web di Amazon, mentre sul portale di LG il prezzo ammonta a 5.499 euro.