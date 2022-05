MediaWorld, sconto del 20% e rimborso su 5 TV Neo QLED Samsung 2022

Non ci sono solamente sconti extra su TV LG da MediaWorld. Infatti, tra le iniziative promozionali relative alla ben nota catena ci sono anche offerte su cinque TV Neo QLED di Samsung usciti nel 2022.

Più precisamente, nell'ambito dell'iniziativa Extra Sconto di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 22 maggio 2022 (dunque ci saranno relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia per poter usufruire delle promozioni), rientrano anche parecchi televisori di recente uscita relativi al brand Samsung.

5 televisori Neo QLED Samsung 2022 con sconto 20% in carrello e rimborso

Di seguito potete trovare maggiori dettagli sui principali modelli coinvolti.

Samsung Neo QLED 4K QE55QN95B Bright Silver 2022 : 2.239 euro (prezzo finale di 1.791,20 euro in carrello);

: 2.239 euro (prezzo finale di 1.791,20 euro in carrello); Samsung Neo QLED 4K QE65QN90B Titan Black 2022 : 2.299 euro (costo finale di 1.839,20 euro in carrello);

: 2.299 euro (costo finale di 1.839,20 euro in carrello); Samsung Neo QLED 4K QE75QN90B Titan Black 2022 : 3.707 euro (prezzo finale pari a 2.965,60 euro in carrello);

: 3.707 euro (prezzo finale pari a 2.965,60 euro in carrello); Samsung Neo QLED 4K QE85QN90B Titan Black 2022 : 5.499 euro (costo finale di 4.399,20 euro in carrello);

: 5.499 euro (costo finale di 4.399,20 euro in carrello); Samsung Neo QLED 8K QE85QN800B Stainless Steel 2022: 7.999 euro (prezzo finale di 6.399,20 euro in carrello).

Insomma, capite bene che l'extra sconto del 20% in carrello può consentire di risparmiare anche in modo importante. Per quel che riguarda, invece, il resto, da un banner presente sul portale ufficiale di MediaWorld apprendiamo che fino al 30 giugno 2022 sarà possibile ottenere un rimborso fino a 1.750 euro basato sull'usato. In questi casi è sempre bene informarsi a dovere, quindi potreste voler consultare il regolamento ufficiale dell'iniziativa MediaWorld.