MediaWorld, sconto di 200 euro su un PC da gaming con RTX 3080

Non sono disponibili solamente offerte su luci smart da MediaWorld, dato che la ben nota catena ha miriadi di iniziative promozionali attive. In questo contesto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata allo sconto su un PC da gaming con GPU RTX 3080.

Più precisamente, il modello HP OMEN 45L GT22-0003NL viene adesso proposto a un prezzo pari a 2.599 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del prodotto sarebbe di 2.799 euro. Si fa dunque riferimento a uno sconto di 200 euro, ovvero a un possibile risparmio del 7,15%. Potrebbe insomma trattarsi di un'occasione interessante per chi non vuole più attendere, visto il periodo non dei più rosei lato GPU.

In ogni caso, la scheda tecnica di HP OMEN 45L GT22-0003NL include, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 con 10GB di memoria dedicata, un processore Intel Core i7-12700K, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Non manca inoltre il supporto allo standard Bluetooth 5.0 e al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Il sistema operativo è Windows 11 Home.

Per il resto, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online abbiamo notato che questo specifico modello non compare né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Insomma, l'offerta avviata da MediaWorld potrebbe effettivamente fare gola a più di qualcuno.