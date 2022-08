MediaWorld, sconto del 25% su uno Smart TV QNED 4K 2022 di LG

Non c'è solamente lo sconto su LG OLED48A26LA da MediaWorld. Infatti, la popolare catena ha lanciato anche diverse altre promozioni sui televisori del ben noto brand. Tra queste, troviamo uno sconto niente male su uno Smart TV QNED di LG uscito nel 2022.

Più precisamente, il modello LG 55QNED826QB viene adesso proposto a un prezzo pari a 899 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo apprendiamo che in precedenza il costo del televisore ammontava a 1.199 euro, ovvero in questo contesto c'è un possibile risparmio del 25% (lo sconto è dunque di 300 euro). Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente, considerando anche che si fa riferimento a un prodotto uscito nel 2022.

In ogni caso, la scheda tecnica di LG 55QNED826QB comprende un pannello QNED da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non manca il sistema operativo webOS 22, che integra tutte le funzionalità smart del caso. Inoltre, risulta ovviamente presente il supporto allo standard DVB-T2, in vista della nuova era del digitale terrestre.

Per quel che concerne gli altri principali store online, abbiamo notato che questo specifico modello non compare sul sito Web ufficiale di Unieuro. Su Amazon Italia, invece, il prodotto viene proposto a partire da 920,80 euro tramite rivenditori (ci sono anche 15 euro di spese di spedizione). Insomma, capite bene che l'offerta di MediaWorld potrebbe fare gola a non poche persone.