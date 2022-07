MediaWorld, sconto del 29% sulla sgargiante cassa Bluetooth di Sony

Siamo tutti alle prese col caldo che non dà tregua. In questo contesto, la mente non può che portare a location estive, magari con dei prodotti tech che rimandano a contesti altrettanto "freschi". In questo contesto, arriva uno sconto di MediaWorld su una sgargiante cassa Bluetooth di Sony.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla popolare catena, il modello Sony XB33 viene adesso proposto, nell'ambito dell'iniziativa "Occasioni di Fine Serie" (dunque la disponibilità potrebbe risultare particolarmente limitata), a un prezzo pari a 84,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo del prodotto sarebbe di 119,99 euro.

In parole povere, c'è uno sconto del 29,17%, ovvero si possono risparmiare 35 euro. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo, che da MediaWorld risulta disponibile nelle colorazioni Rosso, Grigio talpa e Nero. Insomma, c'è anche una certa possibilità in termini di scelta.

Per il resto, approfondendo quanto proposto relativamente al prodotto dagli altri principali store online relativamente al prodotto coinvolto, abbiamo notato che il prodotto viene venduto, tra l'altro usato, a partire da 91,08 euro su Amazon Italia. Da Unieuro, invece, il prodotto verrebbe proposto a 84,99 euro con sconto extra del 5% direttamente in carrello per quel che riguarda la colorazione Taupe, ma non risulta disponibile al momento in cui scriviamo.