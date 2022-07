MediaWorld, sconto del 40% su Smart TV Panasonic 4K da 43 pollici

Non sono disponibili solamente offerte su notebook da MediaWorld. Infatti, in questo contesto troviamo molte altre iniziative promozionali che rendono ancora più "caldo" (se possibile) questo fine luglio 2022. Tra queste, spicca uno sconto importante su uno Smart TV di Panasonic.

Più precisamente, il modello Panasonic TX-43JX600E viene proposto a un prezzo pari a 299,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il costo era di 499,99 euro, dunque c'è un possibile risparmio del 40%. In parole povere, lo sconto è di 200 euro. La promozione rientra in ogni caso nell'iniziativa Mega Sconti di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 31 luglio 2022.

Potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore di questo tipo, anche per via del fatto che non siamo riusciti a scovare questo specifico modello sul portale ufficiale di Amazon Italia. Da Unieuro, invece, il prezzo ammonterebbe a 319 euro con sconto extra del 5% direttamente in carrello, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta essere disponibile.

Per il resto, la scheda tecnica di Panasonic TX-43JX600E comprende un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché 3 porte HDMI. Non mancano inoltre tutte le funzionalità smart del caso, così come ovviamente c'è il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.