MediaWorld, sconto di 400 euro e rimborso su TV Samsung OLED 4K 2022

Non ci sono solamente laptop in offerta da MediaWorld. Infatti, quest'ultima catena ha lanciato anche una promozione relativa a un TV Samsung OLED uscito nel 2022.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung OLED 4K QE55S95B viene generalmente venduto a un prezzo pari a 2.499 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Tuttavia, nell'ambito dell'iniziativa Sconto Subito di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 2 giugno 2022, basta semplicemente aggiungere al carrello il prodotto per usufruire di uno sconto di 400 euro, portando così il prezzo finale a 2.099 euro.

Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione interessante, considerando anche il fatto che si fa riferimento a un televisore uscito nel 2022, dunque che rappresenta una "novità", nonché che fino al 30 giugno 2022 sarà possibile ottenere un rimborso fino a 1.750 euro basato sulla valutazione dell'usato (in questo caso dovreste però informarvi per bene, seguendo l'apposito regolamento ufficiale). Per quel che riguarda la scheda tecnica di Samsung OLED 4K QE55S95B, troviamo un pannello OLED con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché ovviamente tutte le funzionalità smart del caso e il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che da Unieuro il televisore viene proposto a 2.499 euro (anche se c'è uno sconto del 5% direttamente in carrello che fa scendere il prezzo finale a 2.374,05 euro). I rivenditori di Amazon Italia, invece, propongono il prodotto a partire da 2.232 euro.