MediaWorld, sconto del 42% sulla sedia da gaming della Juventus

Non c'è solamente la promozione MediaWorld su un TV Sony 2022, in quanto la nota catena mette a disposizione degli utenti parecchie altre offerte. Tra queste, si fa notare uno sconto importante relativo alla sedia da gaming della Juventus.

Infatti, quest'ultima viene adesso venduta a un prezzo di 149,99 euro sul portale MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, generalmente la sedia avrebbe un prezzo di 259,99 euro. Basta dunque un rapido calcolo per comprendere che si possono risparmiare 110 euro, ovvero che c'è uno sconto del 42,3%.

In ogni caso, si fa riferimento a un prodotto che viene indicato come ufficiale e che dispone di logo serigrafato e scritta "Fino alla fine". La colorazione non può chiaramente che essere dettata dalla squadra, ma ci sono anche le ruote personalizzate. Peso fino a 150 kg, poggiatesta e seduta reclinabile fino a 130 gradi sono le altre "parole chiave" del prodotto.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente a questa sedia da gaming dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche Unieuro propone il prodotto a 149,99 euro. Lo stesso fa Amazon, dato che anche in questo caso il costo è di 149,99 euro. Insomma, ci sono diverse promozioni attive e potrebbe dunque trattarsi di un buon momento per portarsi a casa questa sedia gaming.