MediaWorld: sconto di 450 euro e consegna gratuita su TV Sony UHD 4K

Non ci sono solamente le offerte MediaWorld per la Festa della Donna a tenere alta l'attenzione per gli sconti in campo Tech. Infatti, la popolare catena ha lanciato anche diverse altre promozioni, tra cui una relativa a un televisore Sony UHD 4K.

Più precisamente, il modello Sony KD75X82K viene ora venduto a un costo di 1.499,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Dal portale della popolare catena si apprende che generalmente il prezzo del televisore ammonterebbe a 1.949,99 euro, dunque si fa riferimento a uno sconto del 23,07%.

Risulta insomma possibile risparmiare 450 euro. Da notare inoltre il fatto che c'è la consegna gratuita online. In linea generale, considerando anche il fatto che si fa riferimento a un modello di televisore approdato sul mercato nel corso del 2022, dunque non poi così tanto tempo fa, capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente.

Per intenderci, la scheda tecnica di Sony KD75X82K comprende un pannello con ampia diagonale di 75 pollici e risoluzione UHD 4K (3840 x 2160 pixel). A livello di funzionalità smart non manca Google TV, dunque le opportunità in tal senso non mancano di certo. Per il resto, se cercate ulteriori dettagli sul prodotto potrebbe interessarvi fare riferimento al sito Web ufficiale di Sony.