MediaWorld, sconto di oltre il 50% sul robot aspirapolvere di Samsung

Dopo aver trattato il bundle di MediaWorld legato a TV LG OLED 2022 e Xbox Series S, torniamo ad approfondire le promozioni relative alla popolare catena. A tal proposito, è stato lanciato uno sconto di oltre il 50% su un robot aspirapolvere di Samsung.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio di quanto proposto, il modello Samsung VR05R5050WK/ET viene adesso venduto a un prezzo di 198,99 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 399 euro. Il robot aspirapolvere viene dunque venduto a meno della metà del solito prezzo (la metà esatta sarebbe 199,50 euro). Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione niente male per chi sta cercando questa tipologia di prodotto.

In ogni caso, il robot aspirapolvere dispone di una potenza aspirante di 55W, nonché di un'autonomia stimata di 150 minuti. C'è inoltre un serbatoio raccoglitore per la polvere da 0,2 litri e non mancano chiaramente i sensori che rilevano gli ostacoli. Da non sottovalutare anche la funzione lavapavimenti, che può tornare utile a un certo tipo di utente (considerati anche gli altri modelli presenti sul mercato).

Per il resto, il modello Samsung VR05R5050WK/ET era già finito in sconto da MediaWorld in passato, ma chi si è perso le precedenti occasioni potrebbe ora trovare pane per i suoi denti. Al netto di questo, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Amazon ha fatto scendere ili prezzo del robot aspirapolvere a 196,94 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web di Unieuro.