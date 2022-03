MediaWorld, sconto di oltre il 50% su uno Smart TV QLED 4K Samsung: Amazon rilancia

Dopo aver approfondito l'iniziativa Supersconti di Primavera di MediaWorld, ci soffermiamo questa volta su un'offerta relativa a uno Smart TV QLED 4K di Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung QLED 4K QE50Q80A viene venduto a un prezzo di 729 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del televisore ammonterebbe a 1.499 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio di 770 euro: si fa dunque riferimento a uno sconto superiore al 50%. Non male, considerando anche il fatto che si tratta di un modello uscito nel 2021. In ogni caso, la promozione rientra nel volantino Non Cambiare Canale Cambia TV di MediaWorld, che rimarrà ora attivo fino al 31 marzo 2022.

Per quel che concerne la scheda tecnica di Samsung QLED 4K QE50Q80A, troviamo un pannello QLED da 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano chiaramente tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un TV di questo tipo, così come risulta ovviamente presente il supporto ai più recenti standard in termini di satellitare e digitale terrestre, ergo DVB-S2 e DVB-T2.

Per il resto, abbiamo provato a effettuare qualche ricerca relativa agli altri principali store online, venendo a conoscenza del fatto che Amazon ha rilanciato. Scendendo maggiormente nel dettaglio, il noto portale e-commerce vende il prodotto a 672,89 euro tramite rivenditori. Da Unieuro, invece, il prezzo è pari a 729 euro, anche se non manca un risparmio extra del 5% direttamente in carrello (che porta il costo finale a 692,55 euro). Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per portarsi a casa il televisore.