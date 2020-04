Mediaworld: sconto di 600 euro sul TV 4K LG 75UM7110PLB da 75''

Sono tante le offerte tech che vi abbiamo proposto in questi giorni. Anche oggi non vi lasciamo a digiuno ed un'opportunità ghiottissima arriva direttamente dallo store online della nota catena di elettronica, Mediaworld. L'offerta riguarda una smart tv a marchio LG.

Nello specifico, si tratta del modello 75UM7110PLB da 75 pollici, dotato di un pannello con risoluzione massima in Ultra HD (4K). Il televisore è disponibile all'acquisto a 799 Euro, rispetto ai 1399 Euro precedentemente richiesti, con un risparmio di ben 600 euro.

A bordo troviamo un processore video Picture Master Processor Quad Core unito ad un esperienza di ascolto eccezionale grazie alla presenza del Dolby Digital (Ac3). Troviamo, inoltre, il supporto agli assistenti vocali di Google e di Amazon, per un'interazione ancora più completa, tramite la propria voce. All'interno del televisore è stato sviluppato un sistema di Intelligenza Artificiale, in grado do fornire consigli personalizzati agli utenti per le impostazioni, la visione di determinati contenuti o per le schede dei canali.

E' chiaramente possibile scaricare le principali applicazioni direttamente sulla TV essendo basato sulla piattaforma WebOS 4.5. Non mancano vari strumenti implementati da LG per consentire una visione dei contenuti ancora più realistici come l'Advanced Color Enhancer, il Wide Color Gamut ed il True Color Accuracy, per un perfetto bilanciamento dei colori.

E' possibile ricevere la TV direttamente a casa, con tempi di consegna un po' più lunghi del solito, a causa dell'emergenza Coronavirus. La data stimata è tra il 7 ed il 12 di Maggio. Per chi lo desiderasse, è possibile anche dilazionare il pagamento in 20 comode rate a tasso 0.

Sono ore particolarmente ricche di offerte in ambito TV, infatti, vi abbiamo parlato in precedenza di un altro televisore LG in offerta sullo store di Amazon, da non farsi sfuggire.