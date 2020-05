MediaWorld, che sconto su Apple iPhone XR: quasi 180 euro in meno!

Dopo l'offerta legata al TV OLED di Sony da 58 pollici, torniamo a trattare gli sconti di MediaWorld relativi ai dispositivi elettronici. Infatti, c'è un'interessante offerta su Apple iPhone XR.

In particolare, il dispositivo viene venduto a un prezzo di 560 euro sul sito ufficiale della nota catena. In precedenza il costo era pari a 739 euro, quindi il risparmio è di 179 euro. Il modello coinvolto è quello con 64GB di memoria interna. L'unica colorazione disponibile a questo prezzo è quella Black, mentre le altre costano tutte da 669 euro in su. In ogni caso, la variante di cui stiamo parlando è la stessa che a inizio maggio 2020 costava 699 euro da MediaWorld.

Per darvi un quadro più ampio, che vi permette di comprendere meglio la bontà dello sconto, analizziamo brevemente il prezzo anche negli altri classici store online. Ebbene, Apple iPhone XR viene attualmente venduto a un costo di 669 euro da Unieuro. Al momento in cui scriviamo, lo stesso prezzo si trova effettuando una ricerca su Amazon Italia (ovviamente tenendo in considerazione solamente i prodotti nuovi e non ricondizionati o usati). Insomma, potrebbe trattarsi di un'ottima occasione per portarsi a casa l'iconico smartphone di Apple uscito nel 2018.

Per maggiori dettagli sul dispositivo coinvolto, vi rimandiamo alla nostra recensione di iPhone XR.