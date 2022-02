Mediaworld: grande sconto di giornata su MacBook Air M1, fino questa sera!

Se ieri i protagonisti delle offerte “Solo per Oggi” da Mediaworld erano diversi TV DVB-T2 a prezzi competitivi, oggi il pezzo da novanta che si prende la copertina del sito della catena di distribuzione è il MacBook Air M1 2020 proposto in offerta. Vediamo tutti i dettagli da sapere sul computer portatile targato Mela.

Il MacBook Air 2020 dotato di chip proprietario Apple Silicon M1 viene proposto da Mediaworld a 1.179 Euro anziché 1.429 Euro fino alle 23:59 di oggi, giovedì 10 febbraio 2022, con possibilità di acquistarlo a rate in 20 mensilità Tasso Zero da 58,95 Euro, e in tre colorazioni: Oro, Argento e Grigio Siderale.

Si tratta di un computer portatile di fascia alta dotato di schermo IPS LED Retina con True Tone da 13,3 pollici di diagonale con risoluzione pari a 2560×1600 pixel, cuore pulsante Apple M1 octa-core con Neural Engine a 16 core, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB di capienza lato memoria, supporto a Bluetooth 5.0 e audio Dolby Atmos, per un’autonomia prevista di 15 ore con una carica. Infine, il sistema operativo al primo avvio è macOS Big Sur.

Nel frattempo, sempre oggi hanno preso il via da Mediaworld gli OPPO Days con tante offerte sui dispositivi del gigante cinese.