MediaWorld: sconto importante sul portatile ASUS Vivobook con RTX 3050

Non ci sono solamente offerte su iPhone da MediaWorld, considerando che la ben nota catena è sempre pronta a offrire iniziative promozionali potenzialmente in grado di "ingolosire" gli appassionati del mondo Tech. In questo contesto, è arrivato anche uno sconto su un portatile ASUS Vivobook con GPU RTX 3050.

Più precisamente, il modello ASUS Vivobook M6500QC-HN063W viene ora proposto a un costo pari a 999,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quel che si legge in quest'ultimo portale, usualmente il prezzo del portatile era di 1.399,99 euro. Si tratta dunque di uno sconto di 400 euro, per un possibile risparmio del 28,57%.

Potrebbe insomma trattarsi di un'occasione potenzialmente "ghiotta" per chi è alla ricerca di un computer portatile da utilizzare anche per qualche operazione più avanzata. Vale la pena però notare che l'offerta è associata all'iniziativa promozionale dei Windows Days di MediaWorld, che proseguirà fino al 12 marzo 2023. Questo significa che avrete alcuni giorni, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter usufruire dello sconto.

Per il resto, la scheda tecnica di ASUS Vivobook M6500QC-HN063W include, oltre alla già citata GPU NVIDIA GeForce RTX 3050, un processore AMD Ryzen 7 5800H, nonché 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello ha invece diagonale di 15,6 pollici e risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel).