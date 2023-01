MediaWorld, che sconto fino a mezzanotte: 130 euro per un Android TV Full HD

In un periodo importante per il digitale terrestre, le iniziative promozionali relative ai televisori non sono da prendere alla leggera. Questo soprattutto quando una catena come MediaWorld decide di scontare un Android TV a 130 euro fino a mezzanotte.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello OK 32850FC viene proposto, solamente nella giornata del 12 gennaio 2023, a 129,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Il prezzo precedentemente era di 229,99 euro, quindi si tratta di uno sconto di 100 euro. Il possibile risparmio è insomma del 43,48%.

Si tratta di un'occasione potenzialmente ghiotta per chi è alla ricerca di un televisore che non costi troppo, considerando tra l'altro il fatto che, al netto della presenza dell'OS Android (che garantisce l'accesso a un ampio numero di funzionalità smart), il pannello è da 32 pollici e la risoluzione è Full HD (e non HD Ready, come spesso avviene nelle fasce più basse del mercato).

Per il resto, come ben potete immaginare, non mancano gli standard DVB-T2 e DVB-S2, legati alle più recenti tecnologie in ambito di digitale terrestre e satellitare. Insomma, si fa riferimento a una soluzione potenzialmente per un buon numero di tasche: ricordatevi però che il tempo per usufruire della promozione è limitato (avrete poche ore a disposizione, in seguito alla pubblicazione di questa notizia).