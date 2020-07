Mediaworld: sconto sul monopattino di Xiaomi, col bonus mobilità costa ancora meno!

Tra gli sconti di oggi di Mediaworld troviamo anche il monopattino elettrico di Xiaomi, che sfruttando il bonus mobilità 2020 del Governo Italiano costa ancora meno.

Il prezzo proposto da Mediaworld è di 379 Euro, rispetto ai 399 Euro di listino. Con il bonus mobilità 2020 viene a costare solo 151,60 Euro. Ovviamente, quest'ultimo prezzo è valido solo nei territori in cui è possibile rispettare i requisiti previsti dal decreto del Governo.

L'incentivo governativo infatti può essere ottenuto una sola volta, ovviamente, ed è riservato a coloro che hanno raggiunto la maggiore età e che sono residenti nei capoluoghi di provincia, regione, città metropolitane o nei comuni con più di 50mila abitanti.

Il monopattino elettrico è in grado di garantire una velocità massima di 25 chilometri orari ed ha una portata di 100 chilogrammi. Inoltre, include delle luci frontali e posteriori per renderlo facilmente individuabile anche di notte. E' dotato anche di un sistema frenante posteriore a disco ed è, ovviamente, pieghevole.

Mediaworld permette anche di effettuare il pagamento a tasso zero con tan e taeg 0% in 20 rate al prezzo di 18,95 Euro al mese, con consegna standard gratuita garantita entro giovedì 30 Luglio ed il ritiro in negozio a costo zero. L'offerta è disponibile fino alle 23:59 di oggi, venerdì 24 luglio 2020.