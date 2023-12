Mediaworld, sconto di Natale su scopa elettrica senza fili Dyson

Poco dopo aver riportato lo sconto di oltre 100 Euro su iPhone 15 di Comet, ci spostiamo da Mediaworld che con il nuovo volantino “Tech Sotto l’Albero” attivo fino al 24 Dicembre 2023 propone uno sconto molto interessante su una scopa elettrica senza fili a marchio Dyson.

Si tratta della Dyson V15 Detect Fluffy, che viene proposta a 579 Euro, in calo dai 749 Euro di listino. La consegna, a 9,99 Euro, è indicata tra il 22 ed il 28 Dicembre 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, ma è disponibile anche il ritiro gratuito in negozio in 30 minuti: basta scegliere il punto vendita più vicino ed il gioco è fatto.

La scopa elettrica è dotata di un sensore piezoelettrico che è in grado di misurare e classificare costantemente le particelle di polvere adattando la potenza di conseguenza, mentre il motore potente e leggero raggiunto fino a 125mila giri generando 240AW di potenza. Per quanto riguarda l’autonomia, Dyson afferma che ciascuna batteria fornisce fino a 60 minuti di potenza senza alcun calo di prestazione, mentre il sistema di filtrazione sigillato cattura fino al 99,9% delle particelle microscopiche ed allergeni fino a 0,3 micron.

Il volantino sarà disponibile fino al 24 Dicembre 2023.