MediaWorld, sconto su notebook RTX nel weekend: 300 euro in meno

Dopo aver approfondito lo sconto di MediaWorld relativo a uno Smart TV di Samsung, si torna a dare un'occhiata alle promozioni avviate dalla ben nota catena. Tra queste, c'è un'offerta legata a un notebook RTX.

Più precisamente, il modello coinvolto è Lenovo Legion C7 82EH0045IX, che viene ora proposto a un prezzo pari a 2.199 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere sul portale della popolare catena, generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 2.499 euro. Effettuando, dunque, un rapido calcolo, è possibile comprendere che c'è uno sconto di 300 euro.

L'offerta rimarrà in ogni caso attiva solamente per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto si tratta di una promozione che rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata alla giornata del 19 febbraio 2022. In ogni caso, la scheda video montata dal portatile da gaming è una NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6GB di memoria dedicata.

Le restanti specifiche tecniche del notebook includono un processore Intel Core i7-10875H, nonché 16GB di RAM e 512GB di SSD. Lo schermo WLED ha diagonale di 15,6 pollici e risoluzione Full HD e non manca il supporto al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax e al Bluetooth 5.0. Per il resto, abbiamo provato a cercare questo specifico modello sui portali ufficiali di Unieuro e Amazon Italia, ma senza risultato.